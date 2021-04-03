В Барнауле заметили перевозку "камня с острова Пасхи"

Барнаулец поделился фотографией необычного груза, который перевозили по улицам краевой столицы.

"По городу катается камень с острова Пасхи. Кто ещё видел", – гласит подпись к изображению в Telegram-канале "В курсе 22".

Отметим, что речь идет о моаи – каменных монолитных статуях на острове Пасхи в Тихом океане. Их насчитывают 887. Считается, что их возвели местные аборигены.