Специалисты следят за паводком в трёх районах Алтайского края

Опергруппы ГУ МЧС России по Алтайскому краю отслеживают текущую паводковую ситуацию в Бийском, Третьяковском и Чарышском районах. Об этом доложил губернатору начальник управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и ПБ Михаил Плешивцев.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, специалисты не только проводят мониторинг, но и занимаются планированием действий по предотвращению подтоплений.

В частности, они участвовали в подготовке подрывных работ против ледовых заторов на реке Бии, которые провели с 31 марта по 2 апреля.

"Губернатор края отметил, что на текущей неделе в регионе ожидается потепление, которое может повлиять на паводковую обстановку, – говорится на сайте региональных властей. – Виктор Томенко поручил руководителям подразделений в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций быть в режиме повышенной готовности в связи с возможными подтоплениями".

Напомним, всего в регионе 25 участков рек, на которых наиболее высокий риск заторов. Ледяные пробки, образовывающиеся в этих местах, преграждают путь воде, и тогда река может выйти из берегов и затопить близлежащие территории.

Профилактические взрывы льда призваны решить эту проблему. Они регулярно используются как одна из составляющих комплекса противопаводковых мероприятий.

Другой важной мерой, возможно, станет установка водоналивных дамб. 20 таких конструкций доставили в Алтайский край.