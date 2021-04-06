Барнаульца осудили на 6,5 года за гибель сына из-за пьяного вождения

50-летнего жителя Барнаула признали виновным в гибели своего четырёхлетнего сына вследствие нарушения правил дорожного движения. Будучи лишённым прав, в состоянии алкогольного опьянения он сел за руль и превысил скорость, из-за чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

"По данным следствия, днём в ноябре 2020 года осуждённый, лишённый права управления транспортным средством на своём автомобиле двигался на территории Ребрихинского района. Несмотря на то, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль и посадил в салон своего автомобиля ребёнка. Находясь на участке дороги, мужчина не предпринял мер к снижению скорости, что привело к съезду его машины в кювет и опрокидыванию автомобиля", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Суд принял во внимание доводы следствия и назначил подсудимому наказание в виде 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.