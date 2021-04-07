Суточный минимум заражений ковидом за апрель выявили в России

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8294 – до 4 606 162 человек. Это минимальное значение за весь апрель 2021-го. В марте минимальный показатель составлял 8275. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся в Москве (+1585 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+705) и Московской области (+510). Алтайский край (+90) на 7 апреля занимает 24-ю строчку списка.

Выздоровели за весь период 4 229 480 человек, в том числе 9445 – за последние сутки.

Скончались ещё 374 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 101 480 летальных случаев.

В общей сложности в России провели более 122,3 млн лабораторных исследований на коронавирус. 249 тысяч тестов сделали за последние сутки.