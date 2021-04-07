12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2769.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 90 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 47 786 человек. Выздоровели 42 885 человек (+101 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 25, Бийск – 12, Рубцовск – 7, Бийский, Павловский районы – по 5 заболевших, Благовещенский район – 4, Яровое, Калманский, Поспелихинский, Солтонский районы – по 3 заболевших, Алейск, Заринск, Славгород, Кулундинский, Родинский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Каменский, Ключевский, Михайловский, Немецкий национальный, Романовский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Угловский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 242 пациента, из них 95 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 435 коек.