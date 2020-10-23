В Новоалтайске завершили ремонт дорог по нацпроекту

Ремонтные работы по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершили в Новоалтайске. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.

Изначально должны были отремонтировать девять улиц, но затем выделили дополнительно 40 млн рублей, что позволило включить в план работ еще две.

В результате ремонт проезжих частей произвели на улицах Барнаульская, Гагарина, Григорьева, Красногвардейская, Крылова, Парковая, Промплощадка, Спасская, Строительная, Ударника и Хлебозаводская. Суммарная стоимость работ составила 166 млн рублей.

"В городе провели целый комплекс работ – помимо нового покрытия, дорожники выполнили устройство бордюров, тротуаров, дорожных знаков и автобусных павильонов, а также осуществили озеленение", – уточнили в ведомстве.

Как ранее писал amic.ru, изначально работы по ремонту, строительству и реконструкции в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" были запланированы на 127 объектах Алтайского края. В это число вошли: 72 дороги регионального и межмуниципального значения, 35 улиц в Барнауле и 11 – в Бийске. Всего по проекту планировалось реконструировать более 450 км магистралей.

В июне губернатор Виктор Томенко обратился к правительству России с просьбой выделить дополнительные средства на обновление краевых дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В ответ из федерального бюджета поступило более миллиарда рублей. Основным условием предоставления средств стал обязательный ввод в эксплуатацию объектов 2021 года уже в 2020.