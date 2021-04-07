"Динамо-Барнаул" всухую проиграло "Ладе" из Димитровграда

Футболисты барнаульского "Динамо" на выезде проиграли "Ладе" из Димитровграда. Первый матч весенней части Первенства России (группа 4) состоялся 7 апреля в Ульяновске, где "Лада" проводит домашние игры.

Игра завершилась поражением алтайских футболистов со счётом 0:1. Единственный гол барнаульцы пропустили на 90-й минуте встречи.

К этому моменту "Динамо" играло в меньшинстве после удаления за вторую жёлтую карточку Ярослава Овсянникова. Несмотря на поражение в Ульяновске, барнаульцы сохранили за собой восьмое место в турнирной таблице.

Команда из Димитровграда занимает 11-ю строку. В следующем туре 10 апреля "Динамо" сыграет в Тольятти против местной "Лады", которая располагается на последнем, пятнадцатом месте.

Отметим, что прошлый матч с "Ладой" динамовцы также заканчивали в меньшинстве, но смогли одержать победу со счётом 1:0.