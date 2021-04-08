Более 20 автомобилистов Барнаула накажут за парковку на газонах

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Власти Индустриального района Барнаула провели рейд по выявлению припаркованных на газоне автомобилей. По итогам проверки сотрудники администрации вместе с полицейскими нашли 20 нарушителей.

Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, в отношении автомобилистов составят административные материалы – санкция предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа. Для физлиц он составляет от 500 до 3000 рублей, для должностных – от 1 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 5 до 50 тысяч рублей.

Жителям города предлагают обращаться с жалобами на нарушителей в районные администрации или полицию. Для этого достаточно предоставить личные данные, заявление с указанием даты и времени, а также доказательства в виде фото- или видеоматериалов, на которых четко виден номер автомобиля и адресная табличка окружающих домов.

Напомним, что ранее жильцы домов рядом с пешеходным фонтаном по улице Панфиловцев пожаловались на автомобилистов, которые превратили территорию в парковку. Позднее власти отреагировали на недовольство людей – на месте представители администрации нашли две машины на территории сквера, а одному из водителей сотрудники ГИБДД выписали штраф.

Чтобы воспрепятствовать нарушениям в будущем, комитет по дорожному хозяйству установил ограждения.