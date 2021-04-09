Сибиряк напал с ножом на девятилетнего мальчика

В Красноярске задержали 46-летнего мужчину, который напал с ножом на девятилетнего мальчика и ранил его в шею. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии, сейчас угрозы его жизни нет.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю, мальчик шёл в гости к другу и заглянул через приоткрытую дверь в одну из квартир, где находился сильно пьяный мужчина. Хозяин затащил ребёнка внутрь. Мальчик пытался звать на помощь, тогда мужчина ударил его ножом.

Задержанный во всем сознался. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Чите сосед случайно застрелил девятилетнюю девочку. Мужчина был недоволен шумом, доносящимся из квартиры.