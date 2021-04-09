Мэрия Барнаула ищет 40 млн рублей на расселение жильцов аварийного дома

На расселение жильцов аварийного дома № 54 на улице Советской Армии, у которого разрушается кирпичная кладка, необходимо 40 млн рублей, заявил глава Барнаула Вячеслав Франк 8 апреля в ходе встречи с семьями, проживающими по данному адресу.
По словам мэра, жильцы дома были в плане на расселение в 2022-2023 годах, однако состояние многоэтажки может потребовать смещения мероприятия на 2021 год.
"В связи с угрозой обрушения дома мы прорабатываем вопрос о переносе сроков реализации программы на текущий год, – цитирует Франка сайт мэрии. – Если такой возможности не будет, то будем обращаться в правительство Алтайского края и изыскивать средства в городском бюджете на расселение в этом году. На эти цели потребуется порядка 40 млн рублей".
По словам главного инженера комитета ЖКХ Дениса Ращепкина, обследование многоквартирного дома завершат в течение семи дней. По результатам проверки вынесут вердикт о том, насколько велика угроза его обрушения.
Жильцам также напомнили, что для временного размещения в маневренном фонде нужно обратиться в комитет жилищно-коммунального хозяйства города с соответствующим заявлением.
Кроме того, имеется возможность воспользоваться правом на получение ежемесячной денежной выплаты за арендуемые жилые помещения.
Напомним, 7 апреля в Барнауле эвакуировали людей из многоквартирного дома № 54 на улице Советской Армии. Причиной послужило частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Комментарии
А по сусекам поскрести? Еще много непосаженных всяких штаней.
Пусть в ипотеку жилье приобретают
Может бухгалтерию администрации стоит прокуратуре проверить на нецелевые расходы бюджета и куда деваются деньги от продажи земли и муниципальной собственности?
Депутаты барнаульской городской думы вполне могут скинуться.
Гнать всех в шею. И главного инженера. Должны обратиться... Это вы господа чиновники должны взять ноги в руки и решить вопрос. Хоть за свой счет гостиницу снять. Вы за это зарплату от граждан получаете. Вату какой день катаете.
Ну а чо, губернаторский косяк. Столица края без пригляда. Пусть теперь платит.
9.04.2021 12:11
- гость -
Депутаты барнаульской городской думы вполне могут скинуться.
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Не то что могут, а ДОЛЖНЫ!
Это они нам ставили бездельника Дугина (потом Буевич не могла расстаться, плакала на проводах крокодильими слезами). Теперь за него и за Франка пусть рассчитываются.
Объясните, если граждане - собственники жилья, жильё ими не ремонтировалось, пришло в негодность, почему теперь их нужно расселять за счёт бюджета? Максимум, что можно для них сделать, продать участок под аварийным домом, и вырученные деньги потратить на новое жильё для них.
Интересно почему, кочда дома в частнм секторе разрушаются/сгорают, никто их не расселяет и миллионов не выделяет?
Чем эти граждане привелегированнее тех?
9.04.2021 12:48
- гость -
Так вы можете продать частное строение и участок, купить квартиру в ветхом доме и дожидаться миллионов.
9.04.2021 12:46
- гость -
Что-то до сих пор не смогли лучшие строители края отремонтировать музей на пл.Октября.
А вы про ресурсы жителей...
На фоне уголовных дел и изъятых миллиардов не найти 40 лямов должно быть стыдно для чиновников.
Сколько городской собственности в последние годы гордума подарила бесплатно краю. Подарки называли «передачей». Край теперь распоряжается бывшим имуществом Барнаула. Продает его и т.д.. Барнаул с голой опой.