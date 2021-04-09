Мэрия Барнаула ищет 40 млн рублей на расселение жильцов аварийного дома

На расселение жильцов аварийного дома № 54 на улице Советской Армии, у которого разрушается кирпичная кладка, необходимо 40 млн рублей, заявил глава Барнаула Вячеслав Франк 8 апреля в ходе встречи с семьями, проживающими по данному адресу.

По словам мэра, жильцы дома были в плане на расселение в 2022-2023 годах, однако состояние многоэтажки может потребовать смещения мероприятия на 2021 год.

"В связи с угрозой обрушения дома мы прорабатываем вопрос о переносе сроков реализации программы на текущий год, – цитирует Франка сайт мэрии. – Если такой возможности не будет, то будем обращаться в правительство Алтайского края и изыскивать средства в городском бюджете на расселение в этом году. На эти цели потребуется порядка 40 млн рублей".

По словам главного инженера комитета ЖКХ Дениса Ращепкина, обследование многоквартирного дома завершат в течение семи дней. По результатам проверки вынесут вердикт о том, насколько велика угроза его обрушения.

Жильцам также напомнили, что для временного размещения в маневренном фонде нужно обратиться в комитет жилищно-коммунального хозяйства города с соответствующим заявлением.

Кроме того, имеется возможность воспользоваться правом на получение ежемесячной денежной выплаты за арендуемые жилые помещения.

Напомним, 7 апреля в Барнауле эвакуировали людей из многоквартирного дома № 54 на улице Советской Армии. Причиной послужило частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.