В Республике Алтай школьный автобус с детьми попал в аварию

Автобус с детьми попал в аварию в селе Акташ Республики Алтай, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, ДТП произошло 10 апреля в 07:30 в районе Красных ворот. Автобус перевозил 10 детей и педагога из села Улаган в Онгудайский район на соревнования по настольному теннису и столкнулся со встречным автомобилем.

В результате аварии никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Республике Алтай неподалёку от посёлка Красноярка полицейские обнаружили труп мужчины в иномарке. Выяснилось, что водитель, не имеющий удостоверения, не справился с управлением и вылетел в кювет.