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12 домов и 115 приусадебных участков подтопило в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Вода также залила шесть участков местных дорог
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае 11 апреля остаются подтопленными 12 частных жилых домов, 115 приусадебных участков и шесть местных дорог в 14 населенных пунктах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Подтопленные участки находятся в Краснощековском, Шипуновском, Поспелихинском, Третьяковском, Петропавловском, Рубцовском, Усть-Пристанском, Солонешенском и Локтевском районах.

"В населённых пунктах, находящихся в зоне риска, при участии сотрудников подразделений МЧС России заранее принимают подготовительные меры. Организованы подворовые обходы, постоянное информирование населения о складывающейся ситуации, — уточнили в ведомстве. — По мере необходимости гражданам оказывают помощь, организовывают их перевозку через подтопленные талой водой места. Проводится прочистка стоков, отсыпка низменных мест". 

Напомним, 11 апреля 40 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области прибыли в Алтайский край, чтобы оказать помощь в борьбе с паводком.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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