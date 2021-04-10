Авиасообщение с Турцией могут закрыть на месяц из-за коронавируса

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Турции российские власти обсуждают возможность временной приостановки авиасообщения между странами. Об этом пишет "Интерфакс".

"Проходит заседание участников оперштаба с представителями Минтранса, Росавиации и Роспотребнадзора. На повестке один вопрос – меры по ограничению завоза инфекции из Турции. Среди предлагаемых механизмов обсуждается введение ограничений на чартерные и регулярные рейсы в Турцию сроком на месяц", – рассказал издания источник.

По его словам, ограничение будет не полным и часть рейсов может сохраниться. Предполагается, что окончательное решение будет принято в понедельник, 12 апреля.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о запрете на перелёт в Турцию из 13 городов. В их число вошёл Барнаул.