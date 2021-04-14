Чтобы не наколоться: "Гемотест" проверит эффективность вакцинации от COVID-19

Жители Барнаула, поставившие прививку от COVID-19, смогут проверить правильную выработку антител. Для этого лаборатория "Гемотест" запустила специальный анализ.

Вакцина "Спутник V" учит организм реагировать на S-белок коронавируса – это "шипы", с помощью которых вирус проникает в клетку. Анализ после иммунизации покажет уровень нейтрализующих антител к этому белку. Исследование проводят на тест-системе и оборудовании от швейцарской фирмы Roche.

Сдавать анализ нужно как минимум через неделю после получения второй дозы вакцины – вероятность того, что нужные антитела выработаются раньше этого срока, мала.

При этом исследование универсально и также подходит для тех, кто не прививался, но переболел ковидом и хочет проверить наличие антител.

До 31 июля исследование "После вакцинации от COVID-19" доступно по специальной цене – 1390 рублей. Для проведения анализа потребуется кровь из вены – взятие биоматериала оплачивается отдельно. Срок выполнения – 1 день. Подробное описание комплекса и правила подготовки можно узнать на странице исследования на официальном сайте лаборатории "Гемотест".

У компании есть предложение и для тех, кто только собирается поставить прививку: комплекс анализов "Перед вакцинацией от COVID-19" поможет проверить наличие противопоказаний и правильно подготовиться к процедуре. До 31 июля стоимость этого комплекса 2390 рублей без учёта взятия биоматериала, срок выполнения – 1 день. Подробности – на странице исследования.

Результаты исследований можно увидеть в личном кабинете на сайте "Гемотеста" или получить по электронной почте. Также на указанный при заказе номер телефона придёт SMS-уведомление.

Номер лицензии ЛО-22-01-005604

Адреса лабораторных отделений "Гемотест" в Барнауле:

Балтийская, 12

Советская, 7Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.