Депутаты Госдумы вслед за членами Совета Федерации отчитались о доходах за 2020 год. Информация доступна на сайте ГД. В состав нижней палаты парламента входит 10 человек, представляющих Алтайский край. Всего в Госдуму от региона делегировано восемь единороссов, а также по одному представителю от КПРФ и "Справедливой России". В сентябре 2021 года будет избран новый состав Госдумы, вполне вероятно, что количество парламентариев от края на этот раз окажется меньше.

Самым богатым алтайским депутатом который год подряд становится единоросс Александр Прокопьев. Его доход в 2020 году составил 108,422 млн рублей (96,883 млн – годом ранее). Супруга Прокопьева задекларировала 2,56 млн рублей (было 5514 рублей). В собственности у депутата находится земельный участок под дачное хозяйство (4936 кв. м), жилой дом с правом регистрации проживания (1100,7 кв. м), жилое строение без права такой регистрации (508,1 кв. м), две квартиры общей площадью 327,6 кв. м и ещё одна квартира, находящаяся в общей совместной собственности (51,4 кв. м), а также два нежилых помещения (суммарно 421,5 кв. м). У супруги депутата в общей долевой собственности (1/2 часть) находится квартира площадью 66 кв. м и нежилое помещение (30,2 кв. м). Единолично ей принадлежит квартира площадью 144,2 кв. м. Из транспортных средств Александр Прокопьев располагает мотоциклом Ducati xDiavel S, а также катером Master Craft XT20.

Известный борец с табаком, представитель ЕР Николай Герасименко задекларировал 26,282 млн рублей (было 7,428 млн рублей), а его жена отчиталась за 1,806 млн рублей (годом ранее – 1,184 млн). Чете на праве общей совместной собственности принадлежит гараж (20 кв. м). Помимо этого, супруга единолично располагает квартирой 128 кв. м. Пара больше не располагает транспортными средствами, хотя год назад Герасименко владел Lexus RX 200Т.

У эсера Александра Терентьева в 2020 году задекларировано 12,86 млн рублей (по итогам 2019 года было 5,26 млн рублей). Супруга справоросса продемонстрировала доход в 637,5 тысячи рублей (за прошлый отчётный период – 1,918 млн рублей). Исходя из декларации, Терентьев не имеет недвижимости на праве собственности. Парламентарий передвигается на Mercedes-Benz S 500 4Matic. В то же время на счету жены – три земельных участка (суммарно 5394 кв. м) и четыре жилых дома (в общей сложности 851 кв. м).

Писатель-коммунист Сергей Шаргунов заработал 10,774 млн рублей (по итогам 2019 года было 22,936 млн рублей). Он владеет квартирой на праве общей долевой собственности площадью 68,7 кв. м. Здесь ему принадлежит 1/3 часть. Кроме того, думец ездит на Toyota RAV4. В безвозмездном пользовании у депутата сторожка (18,9 кв. м) и творческая мастерская (дача) – 103,3 кв. м. Супруга Шаргунова, прапраправнучка писателя Льва Толстого, указала годовой доход в размере 2163 рублей (было – 173 рубля), ей принадлежит на праве общей долевой собственности квартира площадью 73,8 кв. м (доля жены депутата равна 1/3).

В прошлом главврач Краевой клинической больницы Валерий Елыкомов (ЕР) указал в качестве дохода 7,013 млн рублей (по итогам 2019 года декларировал 5,787 млн рублей). Супруга депутата заработала 345 тысяч рублей (ранее было 228,5 тысячи рублей). Думец владеет несколькими участками земли. Среди них – под индивидуальное жилищное строительство (1893 кв. м) и садовый (1244 кв. м). Также Елыкомову принадлежит жилой дом (229,5 кв. м) и квартира 63,1 кв. м (общая долевая собственность, 3/4 доли). Супруга народного избранника располагает квартирами площадью 52,9 кв. м и 54,4 кв. м (в каждом случае – общая долевая собственность, 1/2 доли) и погребом площадью 941 кв. м (общая долевая собственность, 10/941 доли). Передвигается Валерий Елыкомов на Toyota Land Cruiser Prado 150 и на УАЗ-396201, санитарном автомобиле для медслужб повышенной проходимости.

Экс-председатель Алтайского Заксобрания Иван Лоор ("Единая Россия") заработал за год 5,905 млн рублей (было 5,67 млн рублей), его жена – 828,2 тысячи рублей (годом ранее – 822,9 тысячи). Вдвоем супруги владеют земельным участком для сельхозпроизводства. Недвижимость находится в общей долевой собственности, при этом Лоору принадлежит 2/41 доли, а его жене – 5/41. Площадь территории равняется 2 987 143 кв. м (вероятно, речь идёт о пае в составе крупного хозяйства). Также слуга народа владеет участком земли под усадьбу (1064 кв. м) и жилым домом (245,2 кв. м). Передвигается Иван Лоор на Mitsubishi Pajero, у него есть автоприцеп и снегоход Arctic Cat Bearcat 5000 XT.

Единоросс Олег Быков, пришедший в Госдуму позже остальных, задекларировал 5,657 млн рублей (было – 5,892 млн), а его жена – 480,2 тысячи рублей (ранее – 22 рубля). Супругам принадлежит квартира 50,6 кв. м на праве общей совместной собственности. На тех же основаниях чета владеет и автомобилем KIA Sorento.

Депутат от "Единой России" Наталья Кувшинова задекларировала доходы в сумме 5,625 млн рублей (было 5,491 млн рублей). Парламентарий владеет квартирой площадью 53,8 кв. м, а также автомобилем Toyota Camry.

Бывший "социальный" вице-губернатор Алтайского края Даниил Бессарабов в прошлом году заработал 5,612 млн рублей (было 5,418 млн рублей). Жена депутата-единоросса отчиталась за 544 тысячи рублей (годом ранее – 445 тысяч рублей). У думца на двоих с супругой есть земельный участок площадью 1450 кв. м и жилой дом (233 кв. м). Вся недвижимость принадлежит чете на праве общей совместной собственности.

Ещё один единоросс, Виктор Зобнев, указал в графе доход 5,008 млн рублей (годом ранее – 5,149 млн рублей), а его вторая половинка – 5,405 млн рублей (было 6,836 млн рублей). В распоряжении думца есть три квартиры общей площадью 214 кв. м, два гаражных бокса с погребом (общая совместная собственность с женой) – 77,5 кв. м. Помимо этого, Зобнев указал в декларации земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1000 кв. м) и участок "для обслуживания гаража" (общая долевая собственность с женой, 94 кв. м, принадлежит по 1/6 доли). Также у него учтена земля "для обслуживания гаражей" площадью 973 кв. м. В последнем случае речь идёт об общей долевой собственности, каждому из супругов принадлежит по 1/88 части от недвижимого имущества. У жены думца есть две личных квартиры общей площадью 214 кв. м. Сам Виктор Зобнев вдобавок ко всему владеет гидроциклом Polaris. А вот автомобилей у супружеской пары нет.