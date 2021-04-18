В Алтайском крае снижается число тяжелобольных пациентов с ковидом

Число пациентов ковидных госпиталей, у которых болезнь протекает с тяжёлыми осложнениями, уменьшается в Алтайском крае, следует из информации оперативного штаба на 18 апреля.

Так, если 11 апреля было зафиксировано 216 тяжелобольных, то на 18 апреля насчитывают уже 201.

Вместе с тем среди них стало немного больше людей, подключённых к аппаратам ИВЛ. По последним сведениям, их 85, в то время как неделей ранее было 83.

В общей сложности на лечении в инфекционных больницах с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 889 человек.

Ещё 334 пациента ковидных госпиталей проходят лечение с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией.