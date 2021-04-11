Воскресенье, 11 Апрель, 11:37

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,17
€ 91,78
8°


4632688 +0
Обь
106см +31

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

, ИА "Амител"
В регионе выявили 83 новых случая COVID-19
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2815.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 83 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 124 человек. Выздоровели 43 142 человека (+42 за сутки).

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 24, Бийск – 11, Рубцовск – 7, Поспелихинский район – 6, Яровое, Благовещенский район – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Калманский, Первомайский, Хабарский районы – по  3 заболевших,  Заринск, Михайловский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Бийский, Каменский, Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Немецкий, Топчихинский, Усть-Пристанский районы – по одному заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 216 пациентов, из них 83 подключены к аппаратам ИВЛ.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.