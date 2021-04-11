12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2815.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 83 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 124 человек. Выздоровели 43 142 человека (+42 за сутки).

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 24, Бийск – 11, Рубцовск – 7, Поспелихинский район – 6, Яровое, Благовещенский район – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Калманский, Первомайский, Хабарский районы – по 3 заболевших, Заринск, Михайловский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Бийский, Каменский, Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Немецкий, Топчихинский, Усть-Пристанский районы – по одному заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 216 пациентов, из них 83 подключены к аппаратам ИВЛ.