Рубцовчане жалуются на горы мусора, которые никто не вывозит

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Рубцовский микрорайон Алейский страдает от мусорных завалов рядом с контейнерами, которые переполнены и поэтому не выполняют своей основной функции.

С соответствующим заявлением выступили местные жители, подтвердив слова фотографиями, где видны горы отходов. Их опубликовали в сообществе "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте".

"По трём мусорным площадкам одна и та же картина, люди складируют пакеты на землю, так как баки просто переполнены, – говорится в тексте поста. – А они если и приедут, то заберут только мусор с контейнера, а на земле уже не их мусор, а УК или муниципалитета. Мусор летит на детские площадки и к подъездам".

Рубцовчане утверждают, что уже жаловались на ситуацию в компанию, которая занимается вывозом отходов, на что им ответили, что мусор вывозят в соответствии с графиком.

Напомним, по итогам 2020 года Алтайский край попал в число самых грязных регионов России, согласно рейтингу чистоты, который составляет ОНФ. Из обследованных мусорных площадок в крае чистыми признали только 1%.