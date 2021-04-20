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Две недели подряд. Как в Барнауле реализуют проект "Биатлон в школу – биатлон в ГТО"

, ИА "Амител"
Федеральный проект помогает школьникам не только в теории познакомиться с биатлоном, но и на практике
Фото: Ярославов Махначев / 'Вечерний Барнаул'

Фото: Ярославов Махначев / "Вечерний Барнаул"

Вторую неделю подряд в школах Барнаула проходит федеральный проект "Биатлон в школу – биатлон в ГТО". Молодые спортсмены и их наставники рассказывают детям о своём виде спорта, причём не в теории, а на практике: демонстрируют элементы тренировочной работы и даже дают пострелять. Этот проект реализуется при непосредственном участии председателя АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая" Сергея Локтева совместно с "Газпром газораспределение Барнаул" при информационной поддержке ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".

Как реализуют проект

Началась реализация проекта в феврале, когда в Кургане биатлонисты первыми в стране провели такой урок. Их опыт признали удачным и масштабировали на всю страну. Сейчас в проекте участвуют более 30 регионов, в том числе и Алтайский край. Вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов оказал помощь Алтайскому краю, на личные средства приобретя для барнаульской городской федерации биатлона 10 винтовок и 20 установок для стрельбы, с которыми сейчас спортсмены и посещают школы.

"Это винтовки Би-1 – пневматические, усовершенствованные именно под детский биатлон, с хорошим прицелом, удобным прикладом. То, что нужно для начала занятий нашим видом спорта", – рассказал председатель барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров.

Первый урок биатлона прошёл в барнаульской школе № 24, а в прошлый четверг – в школе № 127. У пятиклассников 127-й школы в этот день были весёлые старты, так что биатлонный урок вписался в их формат. На мероприятии присутствовал генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Роман Правдин, один из организаторов открытого урока по биатлону.

"В биатлоне важно не только быстро бегать на лыжах, но и хорошо стрелять, так что этому компоненту уделяется большое внимание", – рассказывает детям Роман Правдин.

Несколько юных биатлонистов прямо в зале, расположившись на стрелковом коврике, сделали пристрелочные выстрелы из пневматических винтовок. Самым смелым дали почувствовать себя биатлонистами, объяснив, как пользоваться винтовкой и разрешив опробовать её в деле.

Какие проблемы возникают

Андрей Угаров уверен, что биатлон нравится многим, но вот большим количеством занимающихся городская федерация похвастаться не может. Так как в Барнауле нет спортшколы по биатлону и многим кажется, что это дорого.

"Если мы говорим о профессиональном уровне и малокалиберном оружии, то соглашусь, это затратно. Но развивать биатлон на начальном уровне могут позволить себе многие. Любой школе по карману и такие винтовки, и установки. Потому мы и ездим по школам, чтобы показать – что это доступно. Кроме того, надеемся, что дети заинтересуются тем, что увидят на таких биатлонных уроках, и придут к нам заниматься", – говорит Андрей Угаров.

Организаторы проекта рассказали, что две винтовки и две установки для стрельбы из старого арсенала стрелкового инвентаря барнаульской федерации биатлона после урока остались в школе № 127 – их безвозмездно передали учебному заведению, чтобы у детей была возможность продолжить тренировки. 

Как будут продвигать биатлон в районах

В барнаульской федерации биатлона рассказали, что в июне проект будут реализовывать в районах Алтайского края. Также в этом году барнаульские биатлонисты стали победителями президентского гранта, получив 1,4 миллиона рублей на покупку современного стрелкового инвентаря. Проект под названием "Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ" будет реализован при поддержке Союза ветеранов биатлона Алтая и "Газпром газораспределение Барнаул".

"Основная сумма президентского гранта пойдёт на закупку 18 газобаллонных винтовок "Пионер", это уже почти профессиональное оружие, позволяющее детям плавно переходить с пневматического на малокалиберное оружие. С этими винтовками мы будем проводить такие же уроки биатлона, но уже в районах Алтайского края", – рассказал Андрей Угаров.

Отметим, что в барнаульской федерации биатлона тренируются 60 спортсменов. В прошлом сезоне воспитанник федерации Павел Волков стал победителем первенства России, подтвердив норматив кандидата в мастера спорта по биатлону.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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