В Барнауле пропала пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи

Поисковики отряда "Лиза Алерт" ищут в Барнауле 68-летню женщину, которая нуждается в медицинской помощи. 22 апреля она ушла из госпиталя на Змеиногорском тракте в неизвестном направлении.
Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волос черные с сединой короткие, глаза карие.
Была одета: розовая куртка, синие джинсы, чёрные сапоги.
С собой: 2 желтых пакета.
Если вам что-то известно о пропавшей, вы можете позвонить на горячую линию по номеру 8-800-700-54-52.
Ранее сообщалось, что два ребёнка пропали в селе Берёзовка Первомайского района. 12-летний мальчик и 11-летняя девочка ушли из дома вечером 21 апреля. Позднее детей нашли. Они живы, а их здоровью ничто не угрожает.
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