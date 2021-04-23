Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Республике Алтай

Ещё две смерти пациентов с коронавирусом подтвердили в Республике Алтай. Как сообщает региональный оперштаб, 69-летняя жительница и 75-летний житель Горно-Алтайска скончались в марте, однако связь с инфекцией патологоанатомы установили только сейчас.
Таким образом, всего в регионе насчитывается 252 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 225 – от коронавируса, 27 – от иных причин.
Также в Горном Алтае выявили ещё шесть новых случаев заражения ковидом. Диагноз подтвердился у четырёх жителей Горно-Алтайска, у жителя Кош-Агачского района и жителя Майминского района.
За весь период в Республике Алтай зафиксировано 16 790 случаев заболевания. Выздоровели 16 493 пациента, в том числе семеро – за последние сутки.
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