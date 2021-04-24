В Якутии подростки отбили девятилетнюю девочку у бродячей собаки

В Якутском посёлке Чульман бродячая собака напала на девятилетнюю девочку. Пёс пытался укусить ребёнка за лицо, но на помощь ей пришли двое подростков, пишет "КП".
"Страшно мне не было, это всего лишь собаки. Когда услышали крики ребёнка "помогите", то сразу же с Никитой побежали к девочке. Она очень испугалась, псы были довольно крупные. Мы отогнали ногами собак, а Анфису отвели в школу, сразу передали в руки учителей", – рассказал один из мальчиков.
Несмотря на то, что пёс успел немного укусить школьницу, серьёзных травм она не получила и её здоровью ничего не угрожает. Отмечается, что инцидент произошёл неподалёку от сельской школы.
Ранее жительница Рубцовска в социальных сетях рассказала о том, что в парке имени Кирова на неё напала собака из стаи бродяг, которые уже долго пугают горожан.
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