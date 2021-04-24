Россиянка погибла от удара молнии по пути на субботник

В городе Гусь-Хрустальный женщина погибла от удара молнии. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.
"Ударило молнией... Проводится доследственная проверка. Вчера был плановый субботник. Был гром, дождь только начинался, все пошли прятаться. Она не дошла. Обнаружили ее уже без признаков жизни, — рассказали в управлении.
Женщина была специалистом отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения "Служба единого заказчика" города Гусь-Хрустальный". Власти принесли соболезнования семье погибшей, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что молния ударила в телевышку в Каменском районе Алтайского края. В результате у большинства местных жителей перестали работать 20 каналов цифрового ТВ.
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