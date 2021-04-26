В Роспотребнадзоре посоветовали провести майские праздники на даче. Больших компаний стоит избегать, а если всё же хочется принять гостей, то необходимо использовать маски. Об этом напоминает пресс-служба ведомства.
"В жаркую погоду маски нужно менять чаще, так как они быстрее становятся влажными, выходит из строя защитный слой изделия и эффективность снижается. Кроме того, летом лучше отказаться от применения средств индивидуальной защиты тёмного цвета", – говорится в сообщении.
Ранее Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Президент прислушался к соответствующему предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По её словам, мера сделает эпидемиологический прогноз более стабильным.
Таким образом, страна будет отдыхать с 1 по 10 мая непрерывно.
Комментарии
не забываем про клещей на природе.
А я уже прямо вижу эти толпы людей, которые, начиная с вечера 30 апреля, ринутся "на природу" и в досуговые места. И не просто "папа, мама, я", а жёстко — "мы всем коллективом выберемся!" и "давай ещё Котанянов позовём!", и "Полуорловы пусть с детьми приедут", и "нажарим шашлыков на десятерых!", и "будем встречать рассвет!" — как будто коронавирус уже искоренён...
26.04.2021 11:40
Виктор
Витя, зависть плохое чувство!
А короновирус никогда полностью искоренен не будет, также как другие вирусы. Примите это уже и смиритесь. А то так всю жизнь в погребе и просидите.
Уже избегали больших компаний... По ТРЦ Galaxy и Бузовой был наглядный пример)))
Баня девки самогон сало! С осени сижу!
26.04.2021 11:49
- гость -
Не зависть, а чувство обиды. До сих пор думаю, что если бы год назад многие смогли сделать небольшое усилие и всё-таки соблюсти рекомендации по маскам, мытью рук и использованию антисептиков, по социальной дистанции и т.д., перенести свои необязательные поездки, отложить пресловутые шашлыки, не ездить в транспорте с повышенной температурой, то очень много жизней было бы сохранено.
Но многие настолько слабы душой, что даже этих нехитрых мер не могут соблюсти. Даже две студентки не могут не обняться друг с другом (целые сутки не виделись!). Даже маску при входе в автобус у детины лет 50 надеть нет сил...