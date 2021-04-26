Голикова заявила, что организации должны сами принять решение о продлении выходных

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что организации сами определяют порядок работы для своих сотрудников в период с 4 по 7 мая. Об этом сообщает ТАСС.
"Органы власти, иные органы и организации, работодатели самостоятельно, в соответствии с указом, определяют численность и состав работников, необходимых для обеспечения функционирования соответствующих органов власти, организаций, предприятий, включая организацию работы дистанционно. Указанные решения должны оформляться приказом или решением соответствующего органа, локальным нормативным актом организации, для того чтобы чётко определить порядок работы", – сказала она.
Голикова отметила, что решение о дополнительных днях отдыха было принято с целью сокращения распространения коронавирусной инфекции. Она также добавила, что заработную плату сотрудникам нужно выплатить заблаговременно, если дата выплаты совпадает с выходными днями.
В Минтруде пояснили, что оплата в дополнительные выходные будет производиться в обычном, а не повышенном размере.
Ранее Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Президент прислушался к соответствующему предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По её словам, мера сделает эпидемиологический прогноз более стабильным.
Комментарии