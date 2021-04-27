В Затоне открыли движение по дороге на остров Шубинский

В барнаульском микрорайоне Затон открыли движение по дороге на остров Шубинский после ухода паводковых вод, сообщает пресс-центр мэрии.
Уровень воды в реке Обь на утро 27 апреля составил 369 сантиметров над нулём водомерного столба. Напомним, что на момент введения ограничения 19 апреля этот показатель был на уровне 471 сантиметра.
"В связи со снижением уровня воды открыто движение транспорта по дороге от улицы Якорной до дороги, идущей от улицы Матросской, в микрорайоне Затон", – пояснили в городской администрации.
Ранее сообщалось, что длина моста на улице Челюскинцев в Барнауле после реконструкции составит 67 метров. На сегодняшний день там демонтировали старые конструкции, провели работы по переносу электросетей и ввели в эксплуатацию пешеходный мост.
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