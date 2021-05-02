Замначальника ФСИН по Иркутской области арестовали за взятку 60 млн рублей

Замначальника Управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области задержали за получение взятки в размере 60 млн рублей. Об этом сообщает СК по региону.
По версии следователей, чиновник через посредника получил 10 млн рублей за прекращение оперативно-разыскных мероприятий в отношении ряда руководителей коммерческих организаций. Общая сумма взятки по договорённости составляла 60 млн рублей.
Фигуранты дела задержаны, каждому из них предъявлены обвинения. Сотруднику ГУФСИН избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 43-летнего мужчину, который выступал в роли посредника, отправили под домашний арест.
В Алтайском крае работнику пункта техобслуживания грузовых вагонов на железнодорожной станции предъявили обвинение в систематическом получении взяток. За деньги он допускал к эксплуатации неисправные вагоны.
Комментарии