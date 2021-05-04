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Юристы рассказали, как избежать штрафов за досрочное погашение кредита

, ИА "Амител"
Возможность досрочного погашения кредита, как правило, прописывается в кредитных соглашениях, но не всегда
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Досрочное погашение кредита заёмщиком может обернуться штрафами со стороны недобросовестных банков, об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на адвоката Алексея Гавришева. Эксперт напомнил, что право на досрочное погашение кредитов в России без комиссий и платежей закреплено в законе с 2011 года. Но некоторые банки до сих пор пытаются штрафовать клиентов за слишком оперативный расчёт, ссылаясь на якобы нарушение договора.

Нужно внимательно читать договор (и даже то, что написано мелким шрифтом). Если пункт  о досрочном погашении кредита не прописан в документах, то заёмщик в течение 30 дней сам должен предупредить банк о планах выплатить долг. 

Кредитные организации не имеют права отказать клиенту в намерении вернуть заём досрочно. Если такое заявление у вас принимать не хотят, требуйте оформить отказ в письменном виде. С этим документом вы сможете обратиться в суд, если банк вас оштрафует за досрочное погашение кредита. Согласно статье 809 ГК РФ, вы можете оспорить решение банка. Для этого необходимо написать заявление с требованием отменить штраф за досрочный возврат займа.

После погашения банковской задолженности необходимо получить подтверждающий это документ с подписью ответственного сотрудника и печатью. Это будет официальным подтверждением того, что банк не имеет претензий к клиенту, а он исполнил свои обязательства перед кредитной организацией.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

4.05.2021 10:05
- гость -

После погашения банковской задолженности необходимо получить подтверждающий это документ с подписью ответственного сотрудника и печатью.

Несколько лет назад брала такую справку, стоила 200 или 300 руб.

4.05.2021 10:15
точный

ссудный процент правит миром

4.05.2021 10:21
Агрессивная Реальность

А лучше вообще не брать кредит. Особенно на всякую ненужную технику.

4.05.2021 10:27
точный

кредиты когда то брали...на ипотеку -само собой...и телек и видик тож в кредит брали.... теперь не берём.

4.05.2021 10:56
- гость -


4.05.2021 10:15
точный
ссудный процент правит миром

Покупай сам только на накопления.
И давай в долг тем, кто не может сразу купить необходимое, без процента.
Начни менять мир.
Кто-то тебе отдаст через 5 лет деньги, которые обесцениваются непрерывно.
Кто-то не отдаст вовсе.
Главное - идея! Процент не брать! Отличный бизнес!

4.05.2021 11:57
- гость -

4.05.2021 10:27
точный

Да вы теперь экстремист, батенька )

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