В барнаульском Затоне вновь перекрыли дорогу из-за паводка

В связи с подъёмом уровня воды в Оби временно ограничили движение по дороге на остров Шубинский в микрорайоне Затон. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.
"Уровень воды в реке Обь, по данным Алтайского ЦГМС на 20:00 4 мая, составил 465 см над нулём водомерного поста, – рассказали в мэрии. – В связи с подъёмом уровня воды движение транспорта в мкр-н Затон временно ограничено от улицы Якорной до дороги, идущей к улице Матросской".
На участке установили дорожный знак "Въезд запрещён" и ограждающие конструкции на проезжей части. Движение транспорта осуществляется по понтонному мосту.
Напомним, это не первое перекрытие на участке текущей весной. Движение транспорта ограничивали 19 апреля, а после ухода паводковых вод дорогу на Шубинский вновь открыли.
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