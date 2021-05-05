Придорожный торговый ряд киосков сгорел в Горном Алтае

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай
Пожар в киосках в селе Майма произошел ночью 5 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.
Сообщение о возгорании в строении, в которых размещаются придорожные торговые точки, поступило в 1:25 по местному времени.
Огонь полностью охватил помещения на площади 500 квадратных метров. В тушении задействовали 57 человек и 22 единицы техники.
К счастью, никто не пострадал. Причину пожара выясняют дознаватели регионального управления МЧС России.
Напомним, два серьёзных пожара произошли почти одновременно днём 4 мая в Барнауле.
Комментарии
Столовка на 2 этаже не пострадала? -Хорошая столовая, дороговатая правда.
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