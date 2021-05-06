В Алтайском крае мужчина предложил знакомому дешевое топливо и "кинул" его на деньги

В Алтайском крае предприниматель обратился в полицию и рассказал о том, что лишился более миллиона рублей. Мужчина хотел купить дизельное топливо по сниженной цене, но его обманули мошенники.
Потерпевший рассказал, что ему позвонил знакомый, который проживает в Заринске. Он сообщил бизнесмену, что готов продать ему топливо с большой скидкой. Для этого злоумышленник попросил перевести на счёт 1 053 600 рублей. Деньги потерпевший перевёл, но своё топливо так и не получил.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину", рассказали в региональном МВД.
Ранее сообщалось, что злоумышленники обманом списали со счёта 47-летней школьной учительницы из Бийска 70 тысяч рублей. Неизвестный позвонил женщине и сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на неё кредит, и озвучил порядок действий, которые должны "защитить" её.
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