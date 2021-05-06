В Алтайском крае проходят рейды по контролю за соблюдением пожарной безопасности

В Алтайском крае ежедневно проводятся рейды по контролю за соблюдением пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В рейдах пожарные участвуют совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, органов местного самоуправления, старостами и работниками Лесоохраны.
Одна из подобных проверок прошла на территории Заринского и Тогульского районов. В результате рейда выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Нарушителей привлекли к ответственности.
Пожарные предупреждают о том, что пал травы и сжигание мусора порой приводят к серьёзным проблемам. Так, 5 мая в селе Улус-Тараба из-за сжигания прошлогодней травы загорелась надворная постройка. По предварительным данным, хозяин участка сам поджёг траву, а когда огонь перекинулся на постройку – попытался сбить его самостоятельно. В результате происшествия он получил серьёзные ожоги и был доставлен в Кытмановскую районную больницу.
Напомним, что с 28 апреля на территории Алтайского края действует особый противопожарный режим. Во время действия этого режима людям запрещено посещать леса, использовать фейерверки и разводить костры.
Комментарии