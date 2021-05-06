На алтайской трассе водитель увёл авто в кювет, чтобы не сбить собаку

В группе "Аварком "АвтоЭксперт" Бийск" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск у поворота на Бийск. Инцидент произошёл 5 мая.
На запись попал момент, когда водитель увидел собаку, которая перебегала дорогу, и резко перестроился. После этого машину занесло и утащило в кювет. Автомобиль перевернулся за пределами трассы.
Собака осталась жива, а вот о состоянии водителя и пассажиров легкового авто информации нет. В социальных сетях подписчики разделились на тех, кто пожалел животное и тех, кто осудил поступок водителя, который мог нанести вред себе или пассажирам, которые находились в машине.
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