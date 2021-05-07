Эксперт назвал способ самостоятельного подсчёта будущей пенсии

Гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин рассказал, как самостоятельно подсчитать будущую пенсию. По его словам, для этого достаточно знать информацию о своём ежегодном заработке и формулу.
Как сообщает "Российская газета", страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле (А х В) + С, где А – это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), В – стоимость одного ИПК в год выхода на пенсию, а С – фиксированная выплата.
Количество коэффициентов рассчитывается исходя из зарплаты. Для этого нужно поделить заработную плату на предельную заработную плату (1,292 млн за 2020 год) и умножить результат на 10. Стоимость одного ИПК меняется каждый год: в 2021 году он составил 98,86 рубля, в 2022 году его стоимость будет равняться 104,69 рубля, в 2023 году – 110,55 рубля, в 2024 году – 116,63 рубля.
В некоторых случаях ИПК насчитываются, даже если россиянин не работал. К ним относятся: военная служба по призыву (1,8 ИПК), отпуск по уходу за ребёнком до достижения им 1,5 лет (1,8 ИПК за первого ребёнка, 3,6 – за второго, 5,4 – за последующих), уход за инвалидом первой группы, ребёнком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет (1,8 ИПК).
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