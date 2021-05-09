Легковушка превратилась в груду металла в ДТП на трассе Барнаул – Алейск

Страшное столкновение легковушки и грузовика случилось в Калманском районе на трассе Барнаул – Алейск, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Авария случилась утром 9 мая рядом с селом Бураново. От удара легковой автомобиль превратился буквально в груду металла.
Число жертв пока неизвестно. По словам очевидца, на месте ДТП лежит накрытое тело. Другой водитель заметил рядом с разбитой машиной детское кресло.
Ранее мотоциклист погиб в результате ДТП в Республике Алтай. Авария произошла 7 мая около 05:20 в Усть-Канском районе.
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