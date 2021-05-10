Эксперт объяснил, почему нельзя пить алкоголь после коронавируса

Переболевшим COVID-19 нельзя употреблять спиртное, так как на вирусную интоксикацию организма накладывается еще и алкогольная, сообщил РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн.
"Категорически нельзя. Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается", — сказал Брюн, отвечая на вопрос, можно ли пить алкоголь переболевшим коронавирусом.
Нарколог напомнил, что алкоголь вреден и для здорового человека, особенно если пить в помещении. По его словам, это грозит гипоксией головного мозга, что приводит к тяжелым формам опьянения или сердечным проблемам.
"Все это может закончится катастрофическими последствиями для здоровья", — отметил врач.
Ранее Брюн рассказал, что употребление крепких алкогольных напитков натощак может быть особенно вредным для организма.
Комментарии
Хоспаде...
Амик, у Вас как рука поднимается подобное печатать?
Особенно вот это: "особенно если пить в помещении".
У вас там редакторы есть?
Сами перечитываете то что строчите?
Или?
А в фанерном сортире можно?
Фильм "Смертельно опасно"
Если учесть, что сейчас почти в каждом дворе детская площадка, то на что намекает нарколог?
Фильм "Смертельно выгодно"
Любое лекарство в большом количестве становится ядом.