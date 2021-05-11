Дополнительный автобус запустят из Барнаула в Толмачёво

Дополнительный ежедневный рейс до аэропорта Толмачёво в Новосибирске запустят из Барнаула, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Автобус начнёт курсировать с 15 мая. Отправка из столицы Алтайского края будет осуществляться в 04:30 (прибытие в 09:00) по местному времени, из Новосибирской области – в 15:50 (20:25).
Билеты уже есть в продаже. Их можно купить в кассах или заказать на сайте e-traffic.ru. Более подробную информацию можно получить по тел. 8 (3852) 617-979.
Комментарии
От жадности аэропорт в Барнауле разорится.
Пока на нем доеду, самолет уже улетит... Расписание общее где? Стоимость билетов?
От жадности аэропорт в Барнауле разорится
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900р за автобус не так уж дешево
другое дело поезд 239р