В Кремле рассказали о летнем отпуске Путина

Президент России Владимир Путин не уйдёт в полноценный отпуск этим летом. Должность главы государства попросту не позволяет ему отойти от рабочих мероприятий более чем на несколько дней, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Но, как правило, вы знаете, он какими-то урывками, используя выходные дни, отдыхает летом", – сказал представитель Кремля в разговоре с РИА Новости, добавив, что ему пока неизвестно о планах Путина по посещению каких-либо мест.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина не бывает "пятницы-развратницы". Как оказалось, рабочий график главы государства лишён выходных, и сотрудникам администрации Кремля порой нелегко выдерживать такой ритм.
Комментарии
вас почитать так....самого работягу нашли. Жалко чтоль его должно быть? такие баблища даже шахтеры не получают, которые ЖИЗНЬЮ РИСКУЮТ и в пыли угольной по самое нехочу. А тут что жаловаться? привезли-отвезли, побазарили, пообещали впустоту.
Он же вот недавно отдыхал в тайге )
19.05.2021 08:33
- гость -
так то отдых. а это отпуск. у товарища это разные понятия. может себе позволить. )
08:01, что ж ты не побазаришь