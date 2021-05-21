Главу Баевского района обвинили в мошенничестве

Главу Баевского района и местного жителя обвинили в мошенничестве. Об этом сообщает региональный СК.

По сообщению ведомства, чиновник хотел обманным путём получить в собственность здание овощехранилища, которое принадлежало району. Для этого он поручил подчинённым сотрудникам провести аукцион по заключению договора аренды земельного участка, а также подготовить документы, согласно которым право собственности перешло бы к обвиняемому.

В результате этих действий Баевскому райпо был нанесён ущерб в размере более 1,2 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи ведут сбор и закрепление доказательственной базы.