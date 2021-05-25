Без масок и тестов. Рособрнадзор назвал правила допуска в пункт сдачи ЕГЭ

Фото: facebook.com/rosobrnadzor

Рособрнадзор рассказал о правилах допуска в пункт проведения Единого государственного экзамена. Чтобы туда попасть, выпускник должен быть в списке, иметь при себе паспорт, пройти бесконтактную термометрию на входе.

Согласно инфографике, опубликованной на странице организации в Facebook, если у ученика есть хроническое заболевание, вызывающее повышенную температуру и симптомы, схожие с признаками ОРВИ, нужно принести соответствующую справку.

При этом от участников экзамена не требуются маски и перчатки, если это требование не установлено в регионе. Необязательны средства защиты и для всех организаторов и наблюдателей. Однако их выдадут бесплатно тем, кому их необходимо иметь. Участники ЕГЭ, для которых наличие масок и перчаток необязательно, всё равно могут взять на экзамен свои. В ходе экзамена разрешается снять или сменить маску и перчатки.

Кроме того, выпускникам не нужно проходить обязательное предварительное тестирование на COVID-19 или предоставлять справку о прохождении вакцинации. Решение о допуске будет принимать медработник в учреждении.