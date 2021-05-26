В Барнауле провели субботник на берегу реки Пивоварки

В прошедшие выходные на экологический субботник вышли активные горожане – жители ТОС Локомотивного микрорайона, студенты лицея Железнодорожного транспорта, члены молодёжного общественного движения "Молодая гвардия ЕР", представители дружины "Барнаульская". Активисты навели порядок на берегу реки Пивоварки.

"Проблема эта многолетняя, территория здесь на протяжении долгого времени загрязнялась мусором и сухими ветками, поэтому мы на постоянной основе занимаемся вопросами очистки реки Пивоварки, организуем субботники. Через мост, расположенный в этой зоне, проходит дорога к железнодорожному вокзалу, одной из крупных улиц – проспекту Коммунаров, а также к школе № 78. Жители проходят и постоянно видят грязь, мусор, а сейчас, думаю, они приятно удивятся. В силу большого объёма загрязнения данной территории мы разбили очистку на этапы, и первый из них завершился успешно", – рассказал Александр Локтев, основатель фонда социальных проектов, депутат Барнаульской городской Думы.

Отметим, что в середине мая 2021 года в Барнауле также прошёл большой субботник в парке "Юбилейный". В нём приняли участие более 150 человек. Помимо этого, на уборке территории выступил оркестр, а после работ все смогли перекусить – для них организовали полевую кухню.