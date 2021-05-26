Президент Белоруссии Лукашенко впервые прокомментировал посадку самолёта Ryanair в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прокомментировал посадку самолёта Ryanair в Минске. По его словам, сообщение о минировании борта, на котором летел экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, поступило из Швейцарии.

Как отметил глава страны в своём выступлении, решение было законным по всем международным правилам.

"Самолёт развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей", – цитирует его слова телеканал ОНТ.

По его словам, сообщение о минировании одновременно получили аэропорты Афин, Вильнюса и Минска. После того как оно было передано, экипаж "советовался с хозяевами самолёта", а также с аэропортом в Вильнюсе, однако принял решение сажать борт в Минске.

Кроме того, Лукашенко опроверг тот факт, что дежурный МиГ-29 принуждал лайнер Ryanair к посадке. По его словам, истребитель обеспечивал связь и должен был вывести самолёт на посадку в случае критической ситуации.

Напомним, что борт Ryanair летел 23 мая из Афин в Вильнюс, когда экипажу сообщили о том, что на борту находится бомба. Лайнер сел в Минске, его проверили, однако ничего опасного обнаружено не было. Этим же рейсом летел экс-главред Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признан экстремистским, Роман Протасевич, а также его девушка, россиянка Софья Сапега. В результате их задержали.

Позднее саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям рейсы в аэропорты ЕС и полёты над территорией Евросоюза. Кроме того, европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.