Президент Белоруссии Лукашенко впервые прокомментировал посадку самолёта Ryanair в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прокомментировал посадку самолёта Ryanair в Минске. По его словам, сообщение о минировании борта, на котором летел экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, поступило из Швейцарии.
Как отметил глава страны в своём выступлении, решение было законным по всем международным правилам.
"Самолёт развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей", – цитирует его слова телеканал ОНТ.
По его словам, сообщение о минировании одновременно получили аэропорты Афин, Вильнюса и Минска. После того как оно было передано, экипаж "советовался с хозяевами самолёта", а также с аэропортом в Вильнюсе, однако принял решение сажать борт в Минске.
Кроме того, Лукашенко опроверг тот факт, что дежурный МиГ-29 принуждал лайнер Ryanair к посадке. По его словам, истребитель обеспечивал связь и должен был вывести самолёт на посадку в случае критической ситуации.
Напомним, что борт Ryanair летел 23 мая из Афин в Вильнюс, когда экипажу сообщили о том, что на борту находится бомба. Лайнер сел в Минске, его проверили, однако ничего опасного обнаружено не было. Этим же рейсом летел экс-главред Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признан экстремистским, Роман Протасевич, а также его девушка, россиянка Софья Сапега. В результате их задержали.
Позднее саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям рейсы в аэропорты ЕС и полёты над территорией Евросоюза. Кроме того, европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.
Комментарии
Луке слили пацанчика, как завальныша, чтобы воспользоваться ситуацией и ввести еще санкции против России???
Так то неплохо сработано. Но даст ли это дивиденды Лукашенко, это вопрос. У него теперь два пути, или в Союз, или в тюрьму. И есть ощущение, что он еще тупит и может пойти по второму пути
Ага, Лука покакал, виновата, конечно, Россия. Не Лука же виноват, он просто какать хотел, Россия должна была все обеспечить
от лукавого — богопротивный, неправедный, грешный, ненадобный, излишний, греховный, внушенный дьяволом, нечестивый, бесполезный, ненужный, лишний Словарь русских синонимов
скажите как его зовут?
-ЛУ
та тарататата
-КА
та тарататата
Шен
та тарататата
-КА
-та тарататата
Молодец Батька, всё правильно сделал, а вы шипите от бессилия хахахаха
Что и кому Лукошенко должен объяснять?В случае террористической угрозы над территорией страны был поднять военный истребитель.Пояснил бы кто тогда 11 сентября 20 лет назад над территорией пиндостана был сбит ракетой пассажирский боинг с американцами на борту или тот самолёт сам упал после того как пассажиры террористам морду намылили? )