Министры и вице-премьеры правительства Алтайского края отчитались о доходах за 2020 год. Месяцем ранее это сделал губернатор Виктор Томенко (он заработал 8,5 млн рублей). Из его подчинённых самыми богатыми стали глава Минздрава Дмитрий Попов и руководитель администрации главы региона и правительства Виталий Снесарь. Оба по итогам 2020 года задекларировали по 4,7 млн рублей. Самыми "бедными" на этот раз оказались министр спорта Алексей Перфильев и с недавних пор уже экс-глава краевого Минтранса Александр Дементьев. Оба чиновника указали по 2,8 млн рублей.

Сколько заработали министры Алтайского края в 2020 году

Министр здравоохранения Дмитрий Попов – 4,73 млн рублей. В собственности у него доля в квартире, а перемещается руководитель Минздрава на Kia Sorento Prime.

Министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 3,65 млн рублей. У него есть доля в квартире и автомобиль Nissan X-Trail.

Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев – 3,19 млн рублей. В собственности у него две квартиры, гараж, машино-место и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Жена Гилева указала доход в размере 4,15 млн рублей, включая средства от продажи недвижимости.

Министр соцзащиты Наталья Оськина – 3,15 млн рублей, у неё есть доли в двух квартирах.

– 3,15 млн рублей, у неё есть доли в двух квартирах. Министр цифрового развития Евгений Зрюмов – 3,13 млн рублей. В собственности у него квартира и доля в квартире, автомобиль Suzuki Grand Vitara.

– 3,13 млн рублей. В собственности у него квартира и доля в квартире, автомобиль Suzuki Grand Vitara. Министр сельского хозяйства Александр Чеботаев – 3,05 млн рублей. Он владеет долей в квартире, а также автомобилями Mazda Familia S-Wagon и Nissan Murano. Его жена задекларировала 6,97 млн рублей (в том числе за счёт продажи недвижимости).

– 3,05 млн рублей. Он владеет долей в квартире, а также автомобилями Mazda Familia S-Wagon и Nissan Murano. Его жена задекларировала 6,97 млн рублей (в том числе за счёт продажи недвижимости). Министр культуры Елена Безрукова – 3,01 млн рублей. В собственности у неё квартира и гараж.

– 3,01 млн рублей. В собственности у неё квартира и гараж. Министр образования и науки Максим Костенко – 2,93 млн рублей. В собственности у него три квартиры и погреб. Также он владеет автомобилями Hyundai ix35 и ВАЗ-2101.

– 2,93 млн рублей. В собственности у него три квартиры и погреб. Также он владеет автомобилями Hyundai ix35 и ВАЗ-2101. Министр спорта Алексей Перфильев – 2,848 млн рублей. В собственности у него более 20 объектов недвижимости (квартиры, гаражи, нежилые помещения и др.), автомобили Infiniti QX80, ГАЗ-2410, Nissan Qashqai и прицеп. Более скромный набор недвижимости у супруги министра. В числе прочего она владеет квартирой в Болгарии (34,8 кв. м). Её доход за 2020 год составил 2,17 млн рублей. Ещё почти 120 тысяч принесли в семейный бюджет два несовершеннолетних ребёнка министра.

– 2,848 млн рублей. В собственности у него более 20 объектов недвижимости (квартиры, гаражи, нежилые помещения и др.), автомобили Infiniti QX80, ГАЗ-2410, Nissan Qashqai и прицеп. Более скромный набор недвижимости у супруги министра. В числе прочего она владеет квартирой в Болгарии (34,8 кв. м). Её доход за 2020 год составил 2,17 млн рублей. Ещё почти 120 тысяч принесли в семейный бюджет два несовершеннолетних ребёнка министра. Экс-министр транспорта края Александр Дементьев – 2,841 млн рублей. В собственности у чиновника нет имущества, а вот в пользовании числилось три квартиры.

Сколько заработали краевые вице-премьеры в 2020 году

Руководитель администрации главы региона и правительства края Виталий Снесарь задекларировал 4,77 млн рублей. Годом ранее его доход составлял 3,7 млн. Супруга Снесаря отчиталась почти за 4 млн рублей. Семейная пара владеют домом, земельным участком, квартирой, машино-местом и автомобилем Mitsubishi Pajero.

задекларировал 4,77 млн рублей. Годом ранее его доход составлял 3,7 млн. Супруга Снесаря отчиталась почти за 4 млн рублей. Семейная пара владеют домом, земельным участком, квартирой, машино-местом и автомобилем Mitsubishi Pajero. "Политический" вице-губернатор Денис Губин указал годовой доход в размере 4,46 млн рублей (в том числе и от продажи автомобиля). Также у него в собственности есть две квартиры и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

указал годовой доход в размере 4,46 млн рублей (в том числе и от продажи автомобиля). Также у него в собственности есть две квартиры и автомобиль Toyota Land Cruiser 200. "Промышленный" вице-премьер Александр Климин заработал 3,98 млн рублей. Вместе с женой ему принадлежит восемь земельных участков, четыре квартиры, баня, гараж и автомобиль Toyota Prado.

заработал 3,98 млн рублей. Вместе с женой ему принадлежит восемь земельных участков, четыре квартиры, баня, гараж и автомобиль Toyota Prado. "Социальный" вице-премьер Игорь Cтепаненко задекларировал 3,63 млн рублей. Его жена отчиталась за 1,2 млн рублей. Супружеская чета среди прочего владеет автомобилем ГАЗ М-21-Р и Scoda Kodiaq.

задекларировал 3,63 млн рублей. Его жена отчиталась за 1,2 млн рублей. Супружеская чета среди прочего владеет автомобилем ГАЗ М-21-Р и Scoda Kodiaq. "Аграрный" замглавы правительства Александр Лукьянов в прошлом году получил 3,52 млн рублей. На пару с женой у них есть три квартиры и гараж. Также Лукьянову принадлежит автомобиль Toyota Highlander.

в прошлом году получил 3,52 млн рублей. На пару с женой у них есть три квартиры и гараж. Также Лукьянову принадлежит автомобиль Toyota Highlander. Ещё один зампред Иван Кибардин в 2020 году заработал 3,35 млн рублей. У него в совместной собственности квартира 77,8 "квадратов".

в 2020 году заработал 3,35 млн рублей. У него в совместной собственности квартира 77,8 "квадратов". "Финансовый" зампред главы кабмина Данил Ситников отчитался за 3,31 млн рублей. Его супруга получила чуть меньше за 2020 год – 2,7 млн. Чете Ситниковых принадлежит шесть квартир и гараж.

О том, какие суммы краевые чиновники декларировали по итогам 2019 года, можно почитать здесь.