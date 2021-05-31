Власти Алтайского края рассказали о проверке батутов после ЧП

С 31 мая в Алтайском крае стартуют рейдовые осмотры аттракционов. Соответствующий приказ подготовили в региональной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. После согласования в региональной прокуратуре он примет законную силу.

Об этом объявил глава ведомства Александр Фунтиков на совещании, которое провел зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

По словам Фунтикова, документ предусматривает проведении внеплановых проверок индивидуальных предпринимателей — владельцев батутов, сведения о которых имеются в инспекции.

"Ответ прокуратуры о согласовании либо отказе в неплановой проверке инспекция ждет завтра, 1 июня. В случае положительно решения законодательство предписывает известить предпринимателя за сутки о проведении в отношении его предприятия внеплановой проверки. В первую очередь планируется проверить надувные, а затем пружинные батуты", — уточнили в региональном правительстве.

В рамках рейдовых мероприятий планируют установить владельцы 45 надувных батутов, расположенных в городах и районах края и проверить соблюдение требований безопасности на объектах.

Напомним, в Барнауле работают выше 20 надувных батутов, 14 из которых установлены на площадках у торговых центров, остальные – в парках отдыха. Однако ни один из них официально не зарегистрирован. Это связано с мораторием.

Напомним, 30 мая в Барнауле батут взмыл в воздух, и дети упали с него на землю. Очевидцам показалось, что аттракцион взорвался, но в мэрии Барнаула уверяют, что его унесло порывом ветра и он опрокинулся.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования двоих детей. Они выявили признаки "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев прокомментировал ЧП на батуте в Барнауле. По его словам все парковые аттракционы проверяет Ростехнадзор, то об аттракционах-одиночках просто никто не знает, так как сообщать об их установке владельцы не обязаны – достаточно просто иметь разрешение на установку от владельца участка.