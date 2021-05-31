"Привязали верёвочки и успокоились". Писарев прокомментировал ЧП на батуте в Барнауле

Депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев прокомментировал ЧП на батуте в Барнауле, в результате которого серьёзно пострадали две четырёхлетние девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

По мнению Писарева, если все парковые аттракционы проверяет Ростехнадзор, то об аттракционах-одиночках просто никто не знает, так как сообщать об их установке владельцы не обязаны – достаточно просто иметь разрешение на установку от владельца участка.

"В парках есть инженер по безопасности, который отвечает за качество, соблюдение всех правил на аттракционе. Естественно, перед летним сезоном все аттракционы проходят испытания. Всего этого на таких батутах, конечно, нет. Чаще всего эти горе-предприниматели просто покупают некачественный аттракцион без каких-либо сертификатов качества. Как устанавливать этот батут, никто толком не знает. Привязали верёвочки и успокоились, – отметил Писарев. – В происшествии в Барнауле так и вышло. Насколько я понимаю, при установке батута не были использованы специальные крепления, аттракцион перекачали, он нагрелся и поднялся в воздух".

Писарев подчеркнул, что необходимо регламентировать установку батутов и прочих устройств для детей, чтобы они проходили обязательную проверку безопасности.

А также уточнил, что отладка системы установки и проверки аттракционов не является ущемлением прав предпринимателей, так как несоблюдение правил безопасности такими бизнесменами несёт угрозу жизни и здоровью детей.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования детей во время опрокидывания надувного батута в Барнауле.

Напомним, 30 мая в районе Докучаево взлетел надувной батут, на котором прыгали дети. По словам барнаульцев, конструкция начала подниматься в воздух и двигаться в сторону трамвайных путей. Батут остановился у проводов, которые проходят над рельсами.

Есть несколько версий случившегося. В их числе отсутствие необходимого крепления, сильный ветер и повреждение аттракциона вследствие неправильной эксплуатации.

Владелец батута самостоятельно прибыл в следственный отдел. Его допросили не в статусе подозреваемого.