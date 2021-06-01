Вторник, 1 Июнь, 00:48

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,3
€ 89,38
19°


5071917 +8475
Обь
556см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЧП с батутом в БарнаулеКубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021
Новости

Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня

, ИА "Амител"
Текущие ограничения на полеты в республику действуют до начала лета
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Россия сохранит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня, пишет ТАСС, ссылаясь на источники, близкие к оперштабу по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Продлили (ограничение на полеты в Турцию — прим. ред.)", — сообщил собеседник агентства.

При этом на какой срок продлили ограничение, не уточняется.

Напомним, из-за тяжёлой эпидобстановки в Турции Россия ограничила авиасообщение с это страной с 15 апреля. Первоначально мера действовала по 1 июня. На взаимной основе были сохранены два рейса в неделю: Москва — Стамбул и Стамбул — Москва.

Ранее авиаперевозчик S7 отменил перелёты в Турцию на весь летний сезон. Причиной такого решения стала неопределённость по направлению. До этого рейсы в Турцию на июнь также отменили в "Аэрофлоте".

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
00:18
Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня 0
23:46
Такой день. Гибель восьми человек в ДТП и расследование ЧП с батутом в Барнауле 0
23:10
В Алтайском заповеднике открыли центр реабилитации медвежат-сирот 0
22:35
Полицейского из Новосибирска, который выстрелил мужчине в голову, арестовали на два месяца 1
22:04
LG окончательно свернула производство смартфонов 0
21:35
Детский омбудсмен предложила дополнить КоАП после ЧП с батутом в Барнауле 1
21:04
В аварии со служебным автобусом в Алтайском крае погиб 17-летний подросток 0
20:39
Дмитрий Песков призвал не искать виновных в сверхприбылях металлургов 0
20:10
Алтайский СК возбудил второе уголовное дело после ЧП с батутом 0
19:45
Бутина предложила наградить полицейского, случайно застрелившего парня в Новосибирске 9
19:24
Новый учебный год в российских школах планируют начать в очном формате 0
19:15
На предприятии "Мартика" подвели итоги работ по повышению эффективности труда 0
19:03
Закон работает: эксперты рассказали, почему жители Алтайского края стали меньше курить 6
18:46
Владелица батута в Барнауле после ЧП объявила о закрытии бизнеса 1
18:30
Бизнес-инкубатор под ключ: на Алтае стартует конкурс на льготную аренду офисных помещений 0
18:15
Жителей Алтайского края просят сообщать о подозрительных аттракционах 5
18:01
ВТБ отменил комиссию за оплату коммунальных услуг и штрафов 0
17:54
Власти Алтайского края рассказали, когда проверят батуты в регионе 1
17:44
В Бийске депутаты вновь потребовали отставки мэра 1
17:34
Что известно о стрелке из Екатеринбурга, который ранил ребёнка и росгвардейца 1
17:23
Как воздушные замки калечат детей. Обзор происшествий с батутами в России 0
17:12
Приоритета для вакцинированных нет. Минздрав объяснил, как оказывают медпомощь на Алтае 0
17:01
Барнаульскую школьницу рекомендовали к поступлению в ГИТИС после онлайн-прослушивания 0
16:53
Подробности ДТП в Алтайском крае, в котором погибли пять человек 9
16:42
Стало известно, сколько заработали главы вузов Алтайского края за 2020 год 1
16:31
Власти Алтайского края не нашли ни одного зарегистрированного батута в регионе 7
16:20
Представители фитнес-индустрии предупредили о подорожании абонементов в России 5
16:03
"Фазенда" и кино под открытым небом: пять необычных идей для дачного досуга 0
15:48
Более 8 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:22
В Барнауле снесут здание, в котором надругались над школьницей 10
15:09
Конкурс на лучшего сварщика Алтайского края прошёл в "Сибэнергомаше" 0
14:57
Исполнитель роли Тарзана погиб в авиакатастрофе 1
14:44
"Привязали верёвочки и успокоились". Писарев прокомментировал ЧП на батуте в Барнауле 10
14:31
"Парламент – одна из ведущих политических сил". Романенко об итогах созыва АКЗС 6
14:19
Пока по старым: в Барнауле отложили повышение тарифа в транспорте до лучших времён 8
14:01
Заезжай и работай. Где в Барнауле арендовать готовый офис на льготных условиях 1
13:57
"Нет статуса". Владельца взлетевшего в Барнауле батута допросили 4
13:32
В Горном Алтае выросло число умерших пациентов с ковидом 0
13:12
Владельца взлетевшего в Барнауле батута задержали в аэропорту 5
13:01
В Барнауле продолжают восстанавливать благоустройство после ремонтных работ 0
12:45
"Не ветер". Экс-билетёрша назвала причину ЧП с батутом в Барнауле 8
12:34
В МИД России заявили об угрозе вовлечения SWIFT в "санкционную спираль" против России 0
12:20
Алтайская "шпионка" Мария Бутина победила в праймериз "Единой России" 64
12:06
10 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки 0
11:55
Ребёнок упал с горы "Чёртов палец" в Алтайском крае 7
11:44
"Привязан к забору". Взлетевший в Барнауле батут не закрепили как следует 8
11:31
ЧП с батутом в Барнауле. Всё, что известно на этот момент 20
11:19
Алтайские легкоатлеты взяли четыре золота на "Кубке Федерации" 0
11:05
АЕМ Холдинг стал лучшим дилером КИА в Барнауле, по мнению клиентов 0
10:54
В алтайском Минздраве рассказали о травмах девочек в ЧП с батутом 18

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.