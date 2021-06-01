Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня

Россия сохранит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня, пишет ТАСС, ссылаясь на источники, близкие к оперштабу по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Продлили (ограничение на полеты в Турцию — прим. ред.)", — сообщил собеседник агентства.

При этом на какой срок продлили ограничение, не уточняется.

Напомним, из-за тяжёлой эпидобстановки в Турции Россия ограничила авиасообщение с это страной с 15 апреля. Первоначально мера действовала по 1 июня. На взаимной основе были сохранены два рейса в неделю: Москва — Стамбул и Стамбул — Москва.

Ранее авиаперевозчик S7 отменил перелёты в Турцию на весь летний сезон. Причиной такого решения стала неопределённость по направлению. До этого рейсы в Турцию на июнь также отменили в "Аэрофлоте".