Названа причина смерти алтайской школьницы после беседы с завучем

12-летняя школьница скончалась в Рубцовске 8 апреля из-за асфиксии. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника СУ СКР по Алтайскому краю Константин Мальцев.

По его словам, девочка подавилась едой, в результате чего оказался перекрыт доступ кислорода в лёгкие. В этот момент никого рядом не оказалось, кто мог бы оказать помощь.

Мать юной рубцовчанки подтвердила, что незадолго до гибели дочь была в хорошем настроении. Таким образом, никакой связи со школьными делами смерть школьницы не имеет, констатировал Мальцев.

Напомним, что школьнице стало плохо после разговора с завучем, которая отругала её за видеоролик с участием одноклассника. Краевые власти разбирались в произошедшем. По факту гибели подростка возбудили уголовное дело.

Позднее стало известно, что учителя узнали о существовании видеозаписи, проверив телефон девочки. Как рассказал одноклассник погибшей, на кадрах запечатлён момент оттирания пролитого корректора с брюк. При этом на видео не попали лица детей, отмечает он. Педагоги критически восприняли видео, что и стало причиной вызова его участников и их родителей на беседу.