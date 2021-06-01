Названа причина смерти алтайской школьницы после беседы с завучем

12-летняя школьница скончалась в Рубцовске 8 апреля из-за асфиксии. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника СУ СКР по Алтайскому краю Константин Мальцев.
По его словам, девочка подавилась едой, в результате чего оказался перекрыт доступ кислорода в лёгкие. В этот момент никого рядом не оказалось, кто мог бы оказать помощь.
Мать юной рубцовчанки подтвердила, что незадолго до гибели дочь была в хорошем настроении. Таким образом, никакой связи со школьными делами смерть школьницы не имеет, констатировал Мальцев.
Напомним, что школьнице стало плохо после разговора с завучем, которая отругала её за видеоролик с участием одноклассника. Краевые власти разбирались в произошедшем. По факту гибели подростка возбудили уголовное дело.
Позднее стало известно, что учителя узнали о существовании видеозаписи, проверив телефон девочки. Как рассказал одноклассник погибшей, на кадрах запечатлён момент оттирания пролитого корректора с брюк. При этом на видео не попали лица детей, отмечает он. Педагоги критически восприняли видео, что и стало причиной вызова его участников и их родителей на беседу.
Комментарии
Стресс девочка перенесла.
Это многое объясняет.
Зато уже успели во всём педагогов обвинить. Они не перенесли стресс?
А нервные переживания не повышают вероятность подавиться едой?
Очень повышают вероятность подавиться едой нервные переживания.Завуч при разговоре с ученицей этого не учла.
Странно... жевала во время разговора с завучем?
Может, жвачка...
Не верю
какие дети сейчас нежные стали, потом этот зефирчик вырастает и убивает, насилует, стреляет..