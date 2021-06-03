Алтайская прокуратура согласовала проведение внеплановых проверках на аттракционах

Прокуратура Алтайского края согласовала проведение внеплановых проверок аттракционов после инцидента с батутом в Барнауле. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Напомним, что в первый раз прокуратура отказала по причине "отсутствия оснований для проведения проверок в соответствии Федеральным законом от 26.12. 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

После этого гостехнадзор подготовил новый пакет документов и спустя сутки после их подачи прокуратура согласовала проверки.

"Внеплановые проверки начнутся с 4 июня и продлятся до 10-11 июня. После их проведения будет дана информация о результатах. Если ко дню внеплановой проверки не будут устранены нарушения, выявленные в ходе рейдов, то эксплуатанту будут выданы соответствующие предписания", — рассказала главный специалист отдела по надзору за аттракционами инспекции Гостехнадзора Алтайского края Елена Загорская.

Напомним, 30 мая в Барнауле батут взмыл в воздух, и дети упали с него на землю. Очевидцам показалось, что аттракцион взорвался, но в мэрии Барнаула уверяют, что его унесло порывом ветра и он опрокинулся. В результате происшествия серьезно пострадали две девочки, которые до сих пор находятся в больнице.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования двоих детей. Они выявили признаки "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По поручению Виктора Томенко в Алтайском крае стартовала проверка надувных батутов. Её проводит региональная прокуратура.