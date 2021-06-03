В Минздраве рассказали о состоянии девочек, которые пострадали в ЧП с батутом в Барнауле

Состояние двух девочек, которые пострадали в ЧП с батутом в Барнауле, без ухудшений. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

"Состояние без ухудшений. Одну малышку перевели сегодня из реанимации в общую палату", — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

30 мая в Барнауле неподалёку от ТЦ "Район" батут взмыл в воздух. В результате две девочки трёх и четырёх лет получили тяжёлые и травмы.

Следователи возбудили два уголовных дела по факту травмирования детей — по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и по статье "Халатность". При этом подозреваемую по первому делу уже отправили под домашний арест.

2 июня сотрудники прокуратуры и МЧС провели плановый рейд по проверке батутов. Однако к приходу проверяющих все аттракционы оказались сдуты, а владельцев рядом с ними не оказалось.