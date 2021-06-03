Барнаул и Бийск войдут в федеральный проект "Чистый воздух"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в рамках Петербургского международного экономического форума подписал с Росприроднадзором меморандум о взаимодействии в рамках федерального проекта "Чистый воздух". В его рамках власти региона и ведомство будут бороться с загазованностью воздуха в Барнауле и Бийске.

Как сообщает пресс-служба правительства, целью проекта "Чистый воздух" является снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах. В его рамках власти будут развивать электротранспорт, обновлять подвижный состав общественного транспорта, проводить озеленение и защищать леса, развивать газораспределительную систему и содействовать в газификации.

Напомним, что ранее власти Алтайского края заключили соглашение о строительстве комплекса туристических объектов на "Бирюзовой Катуни" с компанией "Новые вершины". Соглашение о социально-экономическом партнёрстве подписали 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме.